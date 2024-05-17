Палубные истребители Северного флота отработали тренировочные воздушные бои

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 10 экипажей палубных истребителей Су-33 и учебно-тренировочных самолётов Су-25 УТГ. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолётов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Кроме проведения тренировочных воздушных боёв, лётчики отработали пилотирование на групповую слётанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Полёты выполнялись как в дневное, так и в ночное время с аэродрома Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513156@egNews