Палубные истребители Северного флота отработают воздушные бои в небе Заполярья

Экипажи палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 отработают перехват самолётов и крылатых ракет противника и тактику ведения воздушного боя над Баренцевым морем. Учебно-боевые задачи лётчики выполнят в ходе лётного тактического учения, которое началось 23 марта.

Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем. В ходе учения лётчики выполнят стрельбу ракетами по воздушным целям, а также отработают бомбометание на полигоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение пройдёт в течение нескольких дней в соответствии с годовым планом боевой подготовки лётных частей армии ВВС и ПВО Северного флота. В нём задействованы лётчики двух корабельных истребительных авиаполков.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414448@egNews