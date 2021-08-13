Палубные лётчики-истребители Северного флота приступили к полётам на тренажёре «НИТКА» в Крыму

В настоящее время палубные летчики-истребители Северного флота приступили к плановым учебно-тренировочным полётам на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму. В ходе плановой первой лётной смены было осуществлено четыре самолётовылета, в ходе которых отрабатывались полёты по глиссаде и полёты по глиссаде с зацепом за трос аэрофинишера.

До начала полётов на тренажёре все лётчики сдали зачёт на знание технических особенностей наземного испытательного тренировочного комплекса и требований безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

Также был выполнен облёт оптической системы посадки «Луна», используемой для выдачи лётчику непрерывной визуальной информации о положении самолёта, относительно заданной глиссады снижения на заключительном этапе захода на посадку.

Отрабатывать практику посадки на палубу лётчики начинают на учебно-боевых самолётах Су-25УТГ, которые специально создавались для обучения пилотов палубных истребителей. После освоения учебно-тренировочного самолёта морские лётчики пересаживаются на боевые машины - Су-33.

Молодые офицеры, не имеющие опыта посадок на палубу авианесущего крейсера, сначала учатся выполнять проход над «палубой» тренажера «НИТКА» на заданной высоте, затем – касание палубы выпущенными шасси и только после этого приступают к тренировкам по зацепу за трос тормозного устройства.

Перебазирование части лётного состава корабельного авиационного истребительного авиаполка и самолётов Северного флота с аэродрома постоянного базирования в Саки было завершено в конце прошлой недели. В настоящее время к выполнению лётных смен в Крыму готовы 4 палубных самолёта Су-33, и по одному Су-25УТГ и Су-30 армии ВВС и ПВО Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.