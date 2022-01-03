Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму

В соответствии с планом подготовки лётного состава корабельных истребительных авиаполков Северного флота на 2022 году экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В 2021 году подобные тренировки продолжались с конца августа по середину октября. Навыки посадки на палубу авианосца отработали лётчики двух авиаполков. В общей сложности они провели порядка 200 лётных часов на тренажёре, выполняя проходы над «палубой», касания её выпущенными шасси и посадки на ограниченную площадку с зацепом за трос авиафинишёра.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к полётам на авиационный комплекс были привлечены как молодые, так и опытные пилоты. Более 10 лётчиков было подготовлено к посадкам на палубу. Командиры полков и их заместители подтвердили право руководства полётами и свои инструкторские полномочия для подготовки лётного состава.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12401649@egNews