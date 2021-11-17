Палубные лётчики Северного флота на МиГ-29К завершили тренировки на наземном авиационном комплексе «НИТКА» в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота завершили подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму, где расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

С 9 октября по 15 ноября североморцы отработали 13 лётных смен и провели в воздухе около 100 часов. Пилоты выполнили более 1000 упражнения на тренажёре «НИТКА»: проходов над палубой, касаний её выпущенными шасси и зацепов гаком за трос авиафинишёра.

К полётам на тренажёре привлекались как молодые, так и опытные лётчики. К посадкам на палубу было подготовлено несколько пилотов. Командир истребительного авиаполка Северного флота и его заместители подтвердили право руководства полётами и подготовки молодых лётчиков в качестве инструкторов.

Тренировочные полёты проходили на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Ранее (в августе–сентябре) подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре «НИТКА» в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33.

Возвращение лётчиков-североморцев на Кольский полуостров планируется в конце недели, сообщает пресс-служба СФ.