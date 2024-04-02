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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 22:15

Палубные лётчики Северного флота выполнили практические пуски ракет «воздух-воздух»

Палубные лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота провели плановое лётное тактическое учение. В ходе учения были выполнены практические пуски ракет класса «воздух-воздух», предназначенные для перехвата и уничтожения в воздушных боях высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств противника.

Экипажи палубных истребителей МиГ-29К отработали тактику ведения воздушного боя с самолётами условного противника в различных вариантах, выполнив стрельбы ракетами «воздух-воздух» по светящим авиабомбам.

Постановку воздушных мишеней пилоты выполняли самостоятельно, сбрасывая светящую авиационную бомбу с большой высоты на парашюте, а затем поражали её ракетой с заданной дистанции.

Также лётчики поразили наземные цели из авиационной пушки корабельного истребителя МиГ-29К.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебно-тренировочные полёты корабельных истребителей МиГ-29К проводились над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

По оценке командования смешанного авиационного корпуса Северного флота, летное тактическое учение истребителей было проведено успешно. Оно показало хороший уровень боевой и тактической подготовки палубных лётчиков Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12507358@egNews

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