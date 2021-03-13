Палубные лётчики Северного флота заступили на опытное боевое дежурство на архипелаге Новая Земля

На аэродроме Северного флота Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля состоялась смена лётного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка. Впервые их заменили палубные летчики корабельных истребителей МиГ-29К 100-го корабельного авиационного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Несение опытного боевого дежурства летчиками армии ВВС и ПВО Северного флота на архипелаге Новая Земля существенно расширяет область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

Несколькими годами ранее на Новой Земле на боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Арктики заступил зенитный ракетный полк соединения противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, на вооружении которого стоит зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 100-й корабельный авиационный авиаполк оснащён новыми самолётами МиГ-29К поколения 4+, которые являются следующим шагом в палубной истребительной авиации ВМФ России. Лётчики полка принимали участие в дальнем походе в Средиземное море корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».