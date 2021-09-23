Палубные лётчики Северного флота завершают тренировки на авиатренажёре в Крыму

В Крыму лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на Су-33 приступили к завершающему этапу программы лётной подготовки на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера.

Под руководством опытного инструктора – полковника Павла Подгузова (одного из учеников легендарного лётчика Героя России Тимура Апакидзе) подготовлено несколько молодых лётчиков, сумевших самостоятельно выполнить посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.

Тренировки палубных лётчиков-истребителей Северного флота в Крыму продолжаются несколько недель. В первой половине октября они вернутся на аэродром базирования в Кольском Заполярье.

За время подготовки на наземном тренажёре молодые и опытные пилоты отрабатывают и восстанавливают навыки посадки на палубу авианесущего корабля. Они проходят полный цикл обучения от взлёта с корабельного авиатрамплина до посадки на ограниченный участок полосы с зацепом за трос.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после завершения тренировочного процесса в Крыму с палубными лётчиками-истребителями на Су-33 на наземном тренажёре их сменят коллеги из отдельного корабельного истребительного авиаполка на МиГ-29К.