Память бессмертна: в Мурманском областном краеведческом музее открыли экспозицию, посвящённую СВО и подвигам Героев России

В канун празднования Дня защитника Отечества в Мурманском областном краеведческом музее открыли экспозицию, посвященную вкладу региона в события специальной военной операции и подвигам Героев России.

Торжественная церемония началась с литературно-драматического пролога в исполнении артистов драмтеатра. Военный корреспондент Александр Друзьяк провёл гостей по экспозициям выставки. В первом зале представлены трофейные экспонаты из фондов УФСБ и личные вещи героев, павших в зоне СВО. Во втором – через образы окон и дворов ожили истории мурманских семей, чьи сыновья ценой жизни исполнили воинский долг. Часть выставки посвящена Героям России – участникам специальной операции: Дмитрию Астафьеву, Сергею Бойко, Николаю Данильченко и другим героям.

«Сегодня с нами нет павших героев, но в наших силах сохранить память о них в этой экспозиции. Здесь, в краеведческом музее, всегда можно будет вспомнить каждого, кто отдал свою жизнь, мужественно и с полной самоотдачей сражаясь за свободу нашей Родины на полях специальной военной операции. Мы будем стараться сделать все, чтобы память обо всех героях, - не только тех, кто носит золотые звезды, была бессмертна. Приходите вместе с детьми, родными и близкими, прикоснитесь к подвигу наших земляков. Хочу искренне поблагодарить организаторов этой выставки за поистине бесценный вклад в сохранение нашей истории», – сказал губернатор Андрей Чибис.

На выставке представлены экспонаты из фондов Историко-демонстрационного зала УФСБ России по Мурманской области. Трофеи были найдены сотрудниками органов безопасности в местах дислокации неонацистских вооруженных формирований. Также здесь широко представлен вклад волонтёров, представлены трогательные письма на передовую. Экспозиция будет пополняться.

После церемонии открытия губернатор передал в дар музею гильзу от 152-мм гаубичного снаряда с выражениями благодарности в адрес жителей Мурманской области, оказывающих помощь нашим бойцам на передовой.

