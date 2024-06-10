Память известного заполярного краеведа Алексея Киселева почтили минутой молчания

Сегодняшнее оперативное совещание в региональном правительстве началось с минуты молчания: губернатор Андрей Чибис объявил её в память об ушедшем Алексее Киселеве.

«Сегодня Мурманская область прощается с известным и уважаемым человеком, который внёс большой вклад в развитие краеведения Кольского полуострова. Доктор исторических наук, профессор, огромное количество времени отдал развитию нашего университета. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города-героя Мурманска. Давайте почтим память Алексея Алексеевича Киселева», – сказал глава региона.

Напомним, 4 июня ушёл из жизни доктор исторических наук, известный краевед Алексей Алексеевич Киселëв - почётный гражданин Мурманска, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны, он посвятил жизнь служению исторической науке, стал автором более 1000 научных работ, многих учебных изданий и научно-популярных книг, внëс огромный вклад в развитие краеведения на Мурмане.

Фото: https://gov-murman.ru