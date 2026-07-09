Память о герое: личные вещи Владимира Нетребы переданы в музей

Вчера, в День семьи, любви и верности, в Мурманском областном краеведческом музее прошла трогательная церемония. Вдова героя Марина Нетреба специально приехала из Воронежа, чтобы передать на вечное хранение личные вещи своего мужа - участника СВО Владимира Григорьевича Нетребы.

Владимир Нетреба родился 6 января 1994 года. Прошёл путь от «крымской весны» до участия в специальной военной операции. За мужество и героизм был дважды награждён медалью «За отвагу», удостоен медали «За храбрость» II степени и медали Жукова. 28 июля 2025 года Владимир героически погиб при выполнении воинского долга.

Вместе с наградами в фонды музея переданы личные вещи, которые были с ним во время выполнения боевых задач. Они займут достойное место в коллекции музея, посвящённой участниками СВО.

«Когда он погиб, мне хотелось увековечить не только его подвиг, но и подвиг всех ребят, - отметила во время церемонии передачи Марина Нетреба, вдова героя. - Важно понять, что война — это не картинка. И важно, чтобы осталась память. Память о моём муже и о всех, кто участвует в СВО. Самое главное, что он останется всегда со мной».

Как отмечает vk.com/opershtab_murman, сохранение памяти о героях - одно из направлений народной программы «На Севере – жить!». Экспозиция об участниках СВО была открыта в музее по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2025 году и постоянно пополняется новыми материалами.

Фото: https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255492%2Fwall-192959349_40008