Память о подвиге северян должна жить в делах и объединять поколения

В Мурманске состоялось первое заседание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества. Оно прошло в преддверии 9 мая и стало частью памятных мероприятий, посвящённых защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что регион обладает серьёзной исторической базой для системной работы по сохранению и современному осмыслению исторической памяти.

«Мы проводим первое заседание Совета в Мурманске — городе с богатой историей и славным прошлым. Символично, что наша встреча проходит именно сегодня, в день присвоения столице Заполярья высокого звания «Город-герой». Наша задача — выстроить системную работу и определить чёткие приоритеты. История Мурманска и Кольского Севера — это героическое наследие, сформированное не только в годы Великой Отечественной войны, но и в процессе освоения стратегически важного для страны региона», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул необходимость перехода к современным форматам работы с историческим материалом и расширения повестки.

«Нам важно делать контент доступным, понятным и привлекательным, прежде всего для молодёжи. Короткие визуальные форматы могут стать точкой входа к более глубокому изучению. Это объективная реальность, с которой нужно работать», — сказал Андрей Чибис.

Он также отметил значимость системной работы по сохранению памяти о современных героях.

«Мы обязаны честно и содержательно рассказывать о подвигах наших бойцов. В общении с командирами и участниками открываются сильные истории, которые нельзя утратить. Эту работу необходимо выстроить уже сейчас», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание, по его словам, следует уделить расширению исторического контекста и развитию инфраструктуры.

«Важно говорить не только о Великой Отечественной войне, но и о более широком историческом контексте — от Первой мировой до современных событий. При этом нужна постоянная точка притяжения — пространство, где история будет доступна ежедневно: с интерактивом, живым участием и возможностью для людей «прикоснуться» к ней», — отметил глава региона.

В ходе заседания подвели итоги работы регионального отделения за 2025 год и обсудили планы на 2026 год, включая формирование команды, развитие проектов и создание устойчивой организационной модели.

С докладом выступила председатель регионального отделения РВИО Татьяна Вялая. Она представила ключевые результаты, включая развитие просветительских и экспедиционных проектов, выставочной деятельности и работу с молодёжью. Особое внимание уделено запуску комплексной программы «Маяк Истории».

Татьяна Вялая поблагодарила губернатора и правительство региона за поддержку, отметив, что значительная часть инициатив реализована при их содействии.

Отдельным пунктом повестки стал доклад историка Евгения Мироничева «Город-герой Мурманск: малоизвестные страницы», в котором представлены дополнительные факты о военной истории региона.

Участники заседания подчеркнули важность консолидации усилий государства и общества в вопросах сохранения исторической памяти и популяризации военно-исторического наследия.

