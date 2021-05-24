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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.21 17:55

Память писателя Виктора Тимофеева увековечили в Мурманске

На Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой появился памятный бюст, посвященный мурманскому писателю Виктору Тимофееву. Открытие мемориала стало частью программы праздничных мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры.

Север и море манили Виктора Леонтьевича с детства. В Заполярье он приехал в 1956 году и с первой попытки поступил в мурманскую мореходку. Окончив училище, Виктор ходил штурманом в «Мурмансельди», в море писал стихи, публицистику. Затем попал в комитет комсомола флота, получил работу на радио в передаче «Для тех, кто в море», вскоре стал первым корреспондентом радиостанции «Атлантика», а через полтора года – журналистом газеты «Комсомолец Заполярья». В 1977 году Виктор Тимофеев стал первым поэтом-мурманчанином, принятым в Союз писателей СССР. Он был одним из инициаторов и организаторов региональной писательской организации, установки в Мурманске памятника Кириллу и Мефодию, проведения первых Рубцовских чтений и «Славянских ходов». Именно ему принадлежит идея создания памятника «Ждущая» в Мурманске.

Открытие памятного бюста приурочено к 35-летнему юбилею празднования Дня славянской письменности и культуры в Заполярье. Участие в церемонии открытия приняли представители Мурманской областной Думы и Совета депутатов Мурманска, регионального отделения Союза писателей, библиотекари, музейные работники, студенты и школьники, а также вдова писателя Валентина Тимофеева, которая вместе с министром культуры Мурманской области Ольгой Обуховой торжественно открыла мемориал.

«Сегодня мы стали свидетелями события, важного для всей литературной жизни Заполярья: на Аллее писателей Областной детско-юношеской библиотеки открылся памятный бюст поэту и публицисту, почетному гражданину Мурманска и общественному деятелю Виктору Тимофееву. Это очень символично, что открытие бюста совпало с Днем славянской письменности и культуры. Виктор Тимофеев был одним из инициаторов этого значимого культурного события. Важно отметить и место, где расположен бюст. Много лет Областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой хранит память о писателях и поэтах, чьи имена неразрывно связаны с нашим краем. Специалисты библиотеки с трепетом знакомят юных читателей с творчеством писателей-земляков, сохраняя наше общее наследие. Поздравляю всех с этим событием!», –  обратилась к участникам церемонии Ольга Обухова.

Как сообщает региональное  Министерство культуры,  праздничную программу мероприятий, приуроченных к Дню славянской письменности и культуры, сегодня продолжили праздник «Слово» и международный телемост «Мурман-Балканы». Кроме того, в эти дни во многих муниципалитетах Мурманской области проходят памятные акции и концерты, тематические уроки и викторины, образовательные лекции и творческие встречи.

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