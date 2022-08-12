Память погибших 22 года назад моряков АПРК «Курск» почтут в Мурманской области и Санкт-Петербурге

В Мурманской области сегодня утром в православных храмах флотских гарнизонов состоятся поминальные службы. На кораблях и подводных лодках будут приспущены флаги и объявлена минута молчания. К памятникам и мемориалам погибшим подводникам военные моряки возложат цветы и венки.

В Мурманской области память погибших моряков почтут у мемориала «Подводникам, погибшим в океане» в ЗАТО Видяево - гарнизоне подводных сил Северного флота, откуда «Курск» вышел в последний поход. По информации пресс-службы областного правительства, в 11.00 там состоится траурный митинг с участием властей региона, командования Северного флота, военнослужащих и духовенства.

В ЗАТО Видяево возле мемориала состоится построение войск гарнизона и экипажей соединения атомных подводных лодок. После митинга, возложения венков и цветов и минуты молчания военные моряки пройдут торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшим подводникам.

Пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщает, что 12 августа в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе Северной столицы состоится панихида. В 14.00 у мемориала «Курску» на Серафимовском кладбище погибшим морякам отдадут воинские почести.

АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на её борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Погибли все 118 человек экипажа, представителей командования Северного флота и дагестанского завода «Дагдизель».

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции «Курск» подняли со дна моря, доставили на завод в Росляково, откуда переправили на СРЗ «Нерпа» в Снежногорск для дальнейшей утилизации. Единственное, что было оставлено и сохранено, - рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске, сообщает interfax-russia.ru.