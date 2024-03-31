«Память поколений»: конкурс патриотической песни объединил молодых артистов и творческие коллективы

Гала-концерт городского конкурса патриотической песни объединил молодых артистов и творческие коллективы Мурманска на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А».

Участники исполнили полюбившиеся всем песни о том, что нам по-настоящему дорого — о Родине, семье, воинском долге, ветеранах, Победе.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями конкурса «Память поколений» стали:

в номинации «Соло» (возрастная категория от 14 до 18 лет)

1 место - Виктория Зезюлина;

2 место - Софья Сухая;

3 место – Светлана Амбарцумян;

3 место – Лизавета Щукина;

в номинации «Соло» (возрастная категория от 19 до 35 лет)

1 место – Анастасия Баженова;

2 место – Валентина Дьяченко;

3 место – Ксения Сенотова;

в номинации «Инсценированная песня» (возрастная категория от 14 до 18 лет)

1 место – Анастасия Лашкова;

в номинации «Коллективное исполнение (возрастная категория от 14 до 18 лет)

1 место – Образцовый детский коллектив Мурманской области вокальный ансамбль «Созвучие», Дом детского творчества имени Анатолия Бредова;

2 место – Десантный военно-патриотический клуб «Витязъ», гимназия №7;

в номинации «Коллективное исполнение» (возрастная категория от 19 до 35 лет)

1 место – Дуэт «Сияй»;

2 место – Дуэт ВЭС «Крылатая гвардия», Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания;

3 место - ВЭС «Крылатая гвардия», Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания.

Специального приза в номинации «Любимый город» удостоился коллектив «КЛюП-студия».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27044&page=1