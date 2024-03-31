«Память поколений»: конкурс патриотической песни объединил молодых артистов и творческие коллективы
Гала-концерт городского конкурса патриотической песни объединил молодых артистов и творческие коллективы Мурманска на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А».
Участники исполнили полюбившиеся всем песни о том, что нам по-настоящему дорого — о Родине, семье, воинском долге, ветеранах, Победе.
Как сообщает администрация города Мурманска, победителями конкурса «Память поколений» стали:
в номинации «Соло» (возрастная категория от 14 до 18 лет)
1 место - Виктория Зезюлина;
2 место - Софья Сухая;
3 место – Светлана Амбарцумян;
3 место – Лизавета Щукина;
в номинации «Соло» (возрастная категория от 19 до 35 лет)
1 место – Анастасия Баженова;
2 место – Валентина Дьяченко;
3 место – Ксения Сенотова;
в номинации «Инсценированная песня» (возрастная категория от 14 до 18 лет)
1 место – Анастасия Лашкова;
в номинации «Коллективное исполнение (возрастная категория от 14 до 18 лет)
1 место – Образцовый детский коллектив Мурманской области вокальный ансамбль «Созвучие», Дом детского творчества имени Анатолия Бредова;
2 место – Десантный военно-патриотический клуб «Витязъ», гимназия №7;
в номинации «Коллективное исполнение» (возрастная категория от 19 до 35 лет)
1 место – Дуэт «Сияй»;
2 место – Дуэт ВЭС «Крылатая гвардия», Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания;
3 место - ВЭС «Крылатая гвардия», Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания.
Специального приза в номинации «Любимый город» удостоился коллектив «КЛюП-студия».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27044&page=1