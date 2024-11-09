Память советских воинов почтили в Норвегии

В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоялось возложение венка от мурманчан к памятнику Советскому Солдату в городе Киркенес (Норвегия). Почётную миссию выполнил генеральный консул МИД Российской Федерации. Также у памятника прошёл митинг, в котором приняли участие жители соседнего государства.

Как рассказал руководитель некоммерческого фонда ветеранов Федеральной службы безопасности «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев, традиции возложения венков к памятникам погибшим во время Великой Отечественной войны бойцам как на территории Российской Федерации, так и в Норвегии, уже почти 20 лет.

- Эта патриотическая акция с участием депутатов Мурманской областной Думы, представителей общественных организаций, ветеранов, учащихся, норвежской стороны проводится дважды в год – в мае и в конце октября, - отметил он. – Почести павшим героям воздавались у памятников в посёлках Междуречье, Титовка, Ахламахта и в Долине Славы, а также в памятных местах в Норвегии у обелисков.

Однако с 2020 года в связи с пандемией, а затем и в связи с ухудшением международной обстановки, традиционная схема была изменена. В нашем регионе акция по-прежнему проводилась в полном объёме, а вот в соседнем государстве венок возлагается только к памятнику Советскому Солдату в городе Киркенес.

Как подчеркнул Геннадий Гурылев, большую помощь и поддержку в проведении патриотического мероприятия с самого начала традиционно оказывали депутаты Мурманской областной Думы. И в этом году региональные парламентарии также приняли в нём участие.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31154/