Памяти мужества ленинградцев: молодые северяне участвуют в мероприятиях в честь 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда

В память об этих исторических событиях активисты объединения «Волонтёры Победы» Мурманской области, «Движения Первых», школ и сузов провели в регионе памятную акцию «Блокадный хлеб».

Ребята вышли на улицы, раздавая листовки и кусочек хлеба весом в 125 грамм, и напомнили горожанам об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших блокаду.

В Коле юнармейцы читали стихи. Из колонок, установленных на площади, звучали голоса дикторов Ленинградского радио.

«Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду. Блокада Ленинграда длилась 872 дня», – сказала руководитель муниципального отделения «Волонтёры Победы» Кольского района Мария Янченкова.

Кроме того, в сети пространств «СОПКИ» молодёжь Мурманской области встретилась для совместных просмотров фильмов об этой памятной дате. Ребята проводят часы исторической памяти, викторины, акции и выходят на митинги.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, 27 января 1944 года – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, которая длилась 872 дня. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены порядка 1,5 млн человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награждён Орденом Ленина и получил почётное звание «Город-герой Ленинград».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/