Памятник авиаторам-североморцам отправится на долгожданную реставрацию

Легендарный самолёт ИЛ-4, найденный в сорока километрах восточнее Североморска в начале 1977 года, возвышается над городом уже почти 45 лет. Памятник авиаторам-североморцам стал одной из визитных карточек флотской столицы.

«Необходимость его восстановления назрела давно. Благодарю губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса и командующего Северным флотом Константина Петровича Кабанцова за помощь в реализации этого непростого проекта, - поделился глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Работы будет вести опытный авиареставратор и поисковик из Ленинградской области Виктор Дудин. Подрядчик уже приступил к демонтажу самолёта с постамента. После этого крылья и фюзеляж транспортируют в Санкт-Петербург, где начнётся восстановление. Мы обязательно будем следить за всем процессом реставрации».

Как сообщает администрация муниципалитета, проект разработало Проектно-конструкторское бюро «Промбезопасность», которое изучило чертежи, исторические фотографии, а также сохранившийся самолёт ИЛ-4, установленный в музее ВВС Северного флота в п.г.т. Сафоново.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19131-il-4-otpravitsya-na-dolgozhdannuyu-restavraciyu/