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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.23 21:55

Памятник палубной авиации открыли на Северном флоте

Сегодня, в День образования морской авиации Северного флота (СФ), на территории объединения армии ВВС и ПВО СФ состоялось торжественное открытие памятника палубной авиации – самолёта Як-38.

В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, ветеран авиации Северного флота полковник запаса Сергей Чечеров, офицеры управления и штаба объединения, а также военнослужащие авиационных воинских частей.

«Для тех, кто связал свою жизнь со службой в морской авиации, – сказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, – самолёт Як-38 стал символом зарождения и становления одной из самых легендарных её составляющих – палубной авиации. Благодаря мужеству и самоотверженности лётчиков-испытателей, а затем и строевых лётчиков Северного флота, первый советский вертикально взлетающий палубный штурмовик Як-38 внес весомый вклад в повышение боеспособности ВМФ СССР и развитие отечественной авиации, а также в освоение новых для того времени кораблей – тяжёлых авианесущих крейсеров».

Командующий флотом также отметил, что сформированная на базе морской авиации Северного флота армия ВВС и ПВО занимают важное место в защите воздушных и морских рубежей Отечества, являются мощным средством вооруженной борьбы в воздухе и на море, личный состав воинских частей армии достойно выполняет свой воинский долг и решает поставленные задачи на аэродромах постоянного базирования и на арктических архипелагах.

В память тех, кто до конца исполнил свой воинский долг и отдал свою жизни службе, была объявлена минута молчания.

По завершении мероприятия командующий Северным флотом вручил ряду военнослужащих армии ВВС и ПВО государственные и ведомственные награды.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с историей первого советского вертикально взлетающего палубного самолёта Як-38 связано много героических страниц, а наряду с ними и трагических. В истории этого самолёта тесно переплелось многое: и трудная доля первопроходца, и дерзкие полёты над просторами океанов, считавшихся до того времени вотчиной палубной авиации США, и перспективы развития, и несбывшиеся надежды.

18 ноября 1972 года, когда летчик испытатель (Михаил Дексбах) совершил первую посадку на палубу противолодочного крейсера «Москва», вошёл в историю как День образования палубной авиации.

За более чем полувековую историю наша палубная авиация продолжала своё развитие, и так же оставалась неразрывно связана с Северным флотом.

Именно с этой моделью самолёта тесно связана история и судьба первого командира 279 истребительного корабельного авиаполка – полковника Феоктиста Матковского. Он первым их строевых лётчиков Северного флота освоил Як-38 и первым 6 апреля 1976 года совершил посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Киев».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12476439@egNews

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