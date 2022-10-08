Памятную доску Нильцигаеву Никите Александровичу открыли в средней школе №5 посёлка Малое Сафоново

7 октября в средней школе №5 посёлка городского типа Малое Сафоново состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Памятной доски выпускнику этой школы Нильцигаеву Никите Александровичу, который погиб в ходе специальной военной операции 23 марта 2022 года. Посмертно он награждён орденом Мужества.

Никита Александрович прожил короткую, но яркую жизнь. Родившись в семье военнослужащих, он для себя избрал путь служения Родине в рядах Вооруженных сил России. И срочную службу, и службу по контракту проходил в 200-й мотострелковой бригаде. В 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, за что был награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Ветеран боевых действий» и «За воинскую доблесть» 2 степени.

В торжественной церемонии приняли участие мама Никиты – Людмила Михайловна, отец Александр Викторович, бабушка Надежда Юрьевна, заместитель командующего 45 армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Юрий Попов, исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, воины-авиаторы гарнизона, юнармейцы, педагоги и школьники этого учебного заведения.

Снять покрывало с Памятной доски было доверено юнармейцам этой школы.

Выступивший генерал-майор Юрий Попов отметил верность Никиты воинскому долгу, мужество и героизм, проявленные и в Сирии, и в ходе специальной военной операции. Он поблагодарил родителей Никиты за то, что они воспитали такого сына, достойного защитника Родины.

Евгения Гордеева, которая учила Никиту информатике, и была долгие годы директором этой школы, первая учительница Людмила Старикова отмечали те положительные качества, которые сформировались у Никиты ещё в школьные годы, и которые выковали у него качества настоящего мужчины. И они благодарили родителей Никиты за воспитание сына.

После минуты молчания к памятной доске участники этой церемонии возложили цветы.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12913-pamyatnaya-doska-geroyu/#news-gal-13