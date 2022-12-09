Памятные мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, прошли в общеобразовательных учреждениях Мурманска

9 декабря по всей стране отмечается День Героев Отечества — памятная дата, в которую чествуют настоящих патриотов своей Родины, людей, удостоившихся званий Герой Советского Союза, Герой России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Сегодня памятные мероприятия прошли в общеобразовательных учреждениях города. Юным мурманчанам рассказали о подвигах наших предков и современных героев Отечества.

В гимназии №6 появилась парта имени Владимира Ивановича Щербакова, командующего 14-й армией, сражавшейся на Карельском фронте и участвовавшей в обороне Мурманска и Заполярья. В торжественном открытии приняла участие председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Татьяна Ларина.

— Темой патриотизма охвачено максимальное количество школьных мероприятий. Основной их блок связан с воспитанием в детях любви к Отчизне, к нашим героям, ответственного отношения к истории нашей страны, — подчеркнула Татьяна Ларина.

«Парты Героев» открылись ещё в четырёх общеобразовательных учреждениях города: школе №18, гимназии №7, гимназии №8 и лицее №2.

Также торжественные мероприятия прошли во всех детских садах города. Маленькие мурманчане приняли участие в беседах на тему патриотизма, тематических экскурсиях и мастер-классе по созданию поздравительной открытки «Героям Отечества с благодарностью».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23830&page=1