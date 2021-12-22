Памятный знак с именами погибших моряков с «Онеги» будет временно установлен в храме Спаса на Водах в Мурманске

Памятный знак с именами 17 погибших моряков с траулера «Онега» будет временно установлен в храме Спаса на Водах в Мурманске в годовщину со дня трагедии. Его разместят там с 28 декабря до середины января 2022 года. Он будет доступен для всех, кто захочет почтить память рыбаков. Также 28 декабря в храме пройдут богослужения. Об этом договорились на встрече с родственниками погибших, которую 21 декабря в правительстве региона провел заместитель губернатора Владимир Евменьков.

«Мы на протяжении этого года стараемся во всем поддержать вас. Искренне вам соболезнуем. Правительством Мурманской области была оказана вся необходимая помощь, о которой вы просили. И в годовщину трагедии мы готовы также вам помочь решить важные для всех вопросы», – сказал Владимир Евменьков.

Вице-губернатор озвучил, что в день трагедии в конце прошлого года была создана комиссия при правительстве региона. С родными на протяжении долгого времени работали психологи, а также кураторы, которые помогали с документами. Родственники погибших и пострадавших моряков получили все полагающиеся им выплаты. Это были средства из резервного фонда Мурманской области и других регионов, а также из Пенсионного фонда и другие. Родным также оказана помощь в погашении кредитных обязательств, в том числе ипотечных.

Помимо денежной, семьи экипажа «Онеги» получили поддержку – в приёме детей на учёбу на бюджетной основе в вузы и колледжи, в трудоустройстве, решены медицинские вопросы. Кроме того, для близких был организован выход в море к месту гибели судна. Некоторые вопросы остаются на контроле правительства по сей день.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, траулер «Онега» архангельской компании «РК им. М.И. Калинина» (порт приписки Мурманск) в результате обледенения в районе архипелага Новая Земля затонул рано утром 28 декабря 2020 года. 17 из 19 членов экипажа погибли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/