Пандемии наперекор - День саамского слова пройдёт в рамках онлайн-презентации изданий на саамскую тематику

22 мая в рамках празднования Дня саамского слова, который ежегодно проводится в целях сохранения и популяризации саамского языка и культуры, приобщения молодого поколения к богатому духовному наследию коренного малочисленного народа Севера Мурманской области, состоится онлайн-презентация изданий на саамскую тематику.

Создатель и хранитель Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, член Союза писателей России Надежда Большакова представит последние работы кандидата филологических наук, доцента кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктории Бакулы.

В монографии «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саамов: лексико-грамматический аспект» проведен многоаспектный анализ лингвистической значимости лексики духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка, составлена первичная классификация исследуемой лексики, что дает возможность воссоздать материальную и духовную культуру коренного малочисленного народа Севера.

Научный труд «Мифо-фольклорные истоки литературы российских саамов» представляет собой исследование влияния фольклора на литературу российских саамов: описание особенностей саамского фольклора и проблем его изучения, анализ творчества саамских писателей с точки зрения разных типов фольклоризма.

Подробнее узнать о научных трудах можно из онлайн-презентации в формате телемоста, которая будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в группе Центральной городской библиотеки п. Ревда https://vk.com/club52899675 и на сайте МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» http://revdabiblios.ru/.

Начало в 11 часов.