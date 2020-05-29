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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.20 11:30

Пандемии вопреки - в Мурманской области усилена работа по нацпроектам

В период ограничительных мер из-за коронавируса усилена работа по реализации нацпроектов в Мурманской области. При этом финансирование ключевых направлений в этом году увеличено: нацпроекта «Демография» – на 2,6 млрд рублей, «Здравоохранение» на 1,9 млрд рублей, «Образование» на 800 млн, нацпроект «Жильё и городская среда» получит 2 млрд вместо 700 млн рублей, предусмотренных ранее. В общей сложности финансирование выросло вдвое и составляет 14,4 млрд рублей. Такие цифры вчера озвучены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

«Ни на день мы не остановим реализацию национальных проектов, несмотря на ограничения из-за пандемии. Мы перезагрузили работу всех площадок, соблюли все меры предосторожности, чтобы все объекты, которые в работе, были завершены в срок. Я очень рассчитываю на это», – сказал губернатор.

Как рассказала заместитель губернатора – министр финансов Мурманской области Елена Дягилева, масштабы реализации проектов увеличились, все сезонные контракты заключены.

«Коронавирусная инфекция и ограничительные меры, конечно, стали серьезным вызовом и ограничением, в то же время на сегодняшний день большая часть показателей рискам не подвергнута, а некоторые из важных показателей даже уже перевыполнены», – сказала Елена Дягилева.

Так, начали свою работу три фельдшерско-акушерских пункта, созданных в рамках регпроектов, которые сделали более доступной медицинскую помощь для жителей небольших населенных пунктов Заполярья. В части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за четыре месяца этого года выдано 109 микрозаймов при плане всего 20. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности около 1900 человек. Заключено 12 экспортных контрактов – при плане в семь.

Всего в 2020 году в регионе запланировано введение 302 объектов. Из них восемь – капитального строительства, пять – в сфере физической культуры и спорта, по одному в образовании, ЖКХ, здравоохранении, 249 объектов горсреды. В этом списке административно-спортивный комплекс и горонолыжный подъемник в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске, комплексное развитие спорткомплека «Долина Уюта» в Мурманске, ФОК в Апатитах, крытый каток с искусственным льдом «Авангард» в Мурманске, школа на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск, реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Масштабный план по городской среде: 230 дворов, 15 общественных территорий, четыре объекта комфортной горсреды в малых городах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, запланировано строительство детских садов, разработка проектной документации по реконструкции онкодиспансера, начало работ по рекультивации одного из наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба.

Замороженных объектов в рамках нацпроектов в Мурманской области нет.

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МаринаФ
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