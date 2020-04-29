Пандемия – не помеха! Готовность новой ледовой арены с искусственным льдом составляет 63%

Готовность ледовой арены с искусственным льдом на улице Капитана Орликовой в Мурманске составляет 63%. На 100% завершены установка металлических конструкций, кровельные работы (профнастил), на 90% – устройство «пирога» кровли, на 95% – установка сэндвич-панелей. Ежедневно на объекте задействовано 40 сотрудников подрядной организации.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, каток будет крытым, с искусственным льдом. Он предназначен для организации круглогодичного учебно-тренировочного процесса и соревнований местного уровня по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Также он будет открыт для массового катания. Пропускная способность в смену – 100 человек, во время соревнований – до 300 человек.

Строительство крытого катка финансируется из федерального, регионального и местного бюджетов, а также за счёт привлечения внебюджетных средств. Строительно-монтажные работы начались в августе 2019 года. По плану они должны завершиться не позднее 31 декабря 2020 года.