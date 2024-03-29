Медики рассказали о путях преодоления антибиотикорезистентности после пандемии коронавируса в Мурманске.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялась образовательная конференция «II Северо-западная конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии». Это масштабный проект, который включает в себя актуализацию данных по диагностике, терапии и профилактики инфекций.

На ней работники системы здравоохранения из других регионов и врачи Кольского Заполярья обсудили перспективные направления в лечении хронических инфекций, применение антимикробной терапии, а также основы мультидисциплинарного подхода к лечению тяжелых инфекций с применением антибактериальной терапии при лечении осложнений сахарного диабета, заболевания бронхолегочной системы и мочеполовой системы.

«Конференция достаточно масштабная. Она посвящена вопросам современного подхода антибиотикотерапии и локального мониторинга антибиотикорезистентности, что на сегодняшний день является приоритетным направлением, так как это важный и незаменимый инструмент в руках врача. Антибиотики – это серьёзный метод терапии, и заниматься самолечением данной группой препаратов нельзя», – рассказала Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в антимикробную терапию. Из-за бесконтрольного употребления препаратов появилась устойчивость к антибиотикам.

«Без качественной диагностики решать проблемы любой новой инфекции невозможно. Мы должны хорошо понимать, что в начале пандемии во многих регионах антибиотики использовались для лечения вирусной инфекции, из-за этого поменялась биология микроорганизмов в экологических нишах, в которых они находятся», – объяснил Козлов Роман, профессор, член-корреспондент РАН, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии.

Полученные знания благоприятно скажутся на пути преодоления антибиотикорезистентности не только у врачей Мурманской области, но и в научной сфере Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru