Пандемия для конкурса грантов для физических лиц на реализацию проектов современного искусства в Мурманской области – не помеха!

Региональное министерство культуры приглашает северян стать участниками конкурса на предоставление грантов для физических лиц на реализацию проектов современного искусства в Мурманской области.

Участниками конкурса могут стать творческие лица и деятели культуры, проживающие в Мурманской области, которым на момент подачи заявок уже исполнилось 18 лет. Победители конкурса получат до 400 тысяч рублей на реализацию идеи.

Приём заявок продлится по 23 апреля.

11 апреля в 13.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдет интерактивный мастер-класс по подготовке проектных документов. В связи с запретом на проведение в регионе мероприятий с числом участников свыше 50 человек, введенным с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, очно на мастер-классе смогут присутствовать только первые 40 человек, зарегистрировавшиеся https://forms.gle/f7B3EmNvSgCtaSfq7. Для остальных будет доступна онлайн-трансляция.

С 23 апреля по 7 мая пройдет оценка проектов экспертами федерального уровня, в период с 12 по 16 мая состоится публичная защита с участием деятелей культуры, инвесторов, СМИ и определение победителей.

Подробная информация можно получить на сайте министерства культуры Мурманской области (https://culture.gov-murman.ru/culture/support/), а также у консультанта ведомства Ольги Анисимовой по телефону (8152) 486-595.