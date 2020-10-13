Пандемия и рухнувший мост серьёзно повлияли на показатели работы транспорта в Мурманской области

Как сообщает региональное Министерство экономики, в Мурманской области за январь-август текущего года морскими портами и терминалами нашего края переработано 37,7 млн тонн грузов, что на 12,5% ниже объёмов января- августа 2019 года.

Вместе с этим объём перевалки грузов за август 2020 года составил 5,2 млн тонн, что практически на уровне августа 2019 года и выше, чем в июле текущего года (4,7 млн тонн).

Динамика с начала текущего года обусловлена снижением объёмов перевалки сухогрузов (на 11,1%) и наливных грузов (на 13,4%) в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги (1.06.2020). Кроме того значительное влияние на динамику показателя оказывает изменение мировой рыночной конъюнктуры.

В сентябре этого года грузовое сообщение по новому, введенному в эксплуатацию мосту, восстановлено, с 12 октября по нему запущены пассажирские поезда.

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 82,6% к уровню соответствующего периода прошлого года, грузооборот – 97,4%, что обусловлено отсутствием перевозок в заграничном плавании, значительным снижением каботажного плавания (по причине сложного финансового состояния основного перевозчика и введением в отношении него процедуры наблюдения).

Организациями, занимающимися грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 12,8% меньше, чем по итогам 8 месяцев 2019 года; грузооборот составил 83% к январю-августу 2019 года.

Объём пассажирских перевозок по отношению к аналогичному периоду 2019 года снизился, что обусловлено введенными карантинными ограничениями.

Так автобусным транспортом перевезено на 29,3% пассажиров меньше, чем в январе-августе 2019 года, воздушным – на 19,2%.

Как отмечает Минэк, в период с июня текущего года отмечается восстановление роста пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок.