Пандемия коронавируса вызвала рост спроса на телевидение и телевизоры

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года в России продано 5,1 млн телеприемников – на 17% больше, чем годом ранее.

Эфирные телеканалы расширяют свои возможности, при этом драйвером роста телевидения в ближайшей перспективе становится интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе технологии широкополосного телевидения «HbbTV», которая объединяет функции линейного телевидения и интернета. «HbbTV»-приложение – это адаптированный для телевизора сайт со справочным, мультимедийным и интерактивным контентом, который телезритель может вызвать на экран с помощью пульта. Технология используется в 37 странах, в России уже насчитывается 2,2 млн подключенных смарт-телевизоров с активной функцией «HbbTV». Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает техническую возможность применения «HbbTV» для пяти телеканалов: «Первый канал», «Матч ТВ», «СТС», «ТНТ» и «НТВ». Зрители могут принимать участие, например, в голосованиях и викторинах. Для просмотра программ с интерактивом необходим телевизор с поддержкой «HbbTV», а также «Ethernet» или Wi-Fi и дециметровая антенна.

Следующий этап развития эфирного телевещания – перевод мультиплексов в формат высокой четкости (HD). Готовность к нему, согласно Указу Президента, должна быть достигнута к 2021 году. Уже сейчас экспериментальная трансляция проводится в Москве и ближайшем Подмосковье. Для массового перехода на HD-вещание необходимо более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с встроенным кодеком «HEVC», но уже сейчас качество эфирной «цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает HD-качеству.

Напомним, чтобы принять цифровое ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта «DBV-T2» или с дополнительно подключенной приставкой «DBV-T2» и дециметровая антенна. Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа антенн: логопериодические и «волновой канал». Оба типа принимают дециметровые волны – 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте ртрс.рф.