Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабряВ Мурманске зажгли новую новогоднюю иллюминацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 13:00

Пандемия коронавируса вызвала рост спроса на телевидение и телевизоры

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года в России продано 5,1 млн телеприемников – на 17% больше, чем годом ранее.

Эфирные телеканалы расширяют свои возможности, при этом драйвером роста телевидения в ближайшей перспективе становится интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе технологии широкополосного телевидения «HbbTV», которая объединяет функции линейного телевидения и интернета. «HbbTV»-приложение – это адаптированный для телевизора сайт со справочным, мультимедийным и интерактивным контентом, который телезритель может вызвать на экран с помощью пульта. Технология используется в 37 странах, в России уже насчитывается 2,2 млн подключенных смарт-телевизоров с активной функцией «HbbTV». Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает техническую возможность применения «HbbTV» для пяти телеканалов: «Первый канал», «Матч ТВ», «СТС», «ТНТ» и «НТВ». Зрители могут принимать участие, например, в голосованиях и викторинах. Для просмотра программ с интерактивом необходим телевизор с поддержкой «HbbTV», а также «Ethernet» или Wi-Fi и дециметровая антенна.

Следующий этап развития эфирного телевещания – перевод мультиплексов в формат высокой четкости (HD). Готовность к нему, согласно Указу Президента, должна быть достигнута к 2021 году. Уже сейчас экспериментальная трансляция проводится в Москве и ближайшем Подмосковье. Для массового перехода на HD-вещание необходимо более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с встроенным кодеком «HEVC», но уже сейчас качество эфирной «цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает HD-качеству.

Напомним, чтобы принять цифровое ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта «DBV-T2» или с дополнительно подключенной приставкой «DBV-T2» и дециметровая антенна. Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа антенн: логопериодические и «волновой канал». Оба типа принимают дециметровые волны – 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте ртрс.рф.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития,  антенну нужно подбирать под особенности квартиры с учетом этажа, плотности застройки, ландшафта и расстояния до телебашни. Комнатные антенны подходят для приема вблизи телебашни – в радиусе 5 км, в прямой видимости. Наружные антенны без усилителя сигнала принимают «цифру» в радиусе 20 км, наружные антенны с усилителем нужны на большом – до 80 км - расстоянии от телебашни.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
Иннокентий
02.12.20 12:38
В Мурманске, на участке ЕЦРС, в душевой грибы черные растут, запрещают велосипеды на территории парковать. Ни спорта, ни гигиены.
Комментарий к новости:Каждый дом нуждается в тепле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лук и картофель подросли в цене в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Вступили в силу новые правила для банков, размещающих средства страховых взносов на накопительную пенсию россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика