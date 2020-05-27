Пандемия не помешает лову сёмги на реках Заполярья

С 23 мая в Кольском районе заработали рыбопромысловые участки на реке Кола в районе населенных пунктов Молочный и Шонгуй. С 1 июня РПУ откроются и на других реках района.

Мурманский филиал ФБГУ «Главрыбвод» информирует рыбаков-любителей, что не планирует из-за пандемии вводить каких-либо ограничений и запретов по выдаче лицензий на вылов сёмги.

При этом управление просит рыбаков обратить особое внимание на соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима и не допускать скопления при оформлении путевок на лицензионных пунктах, во время рыбалки и после рыбалки.