Пандемия не помешала экспортёрам Мурманской области

В Центре поддержки экспорта Мурманской области подвели предварительные итоги работы в 2020 году. За 11 месяцев организация оказала поддержку 131 малому и среднему предприятию региона.

«Экспорт услуг просел из-за закрытых границ, но это все компенсировал резкий рост электронных форматов торговли. Мы вывели на международные маркетплейсы десять компаний региона. Из них семь успешно начали продажи», – отметил Александр Буч, руководитель регионального Центра поддержки экспорта.

Всего же в этом году в Мурманской области 26 экспортёров при содействии Центра поддержки экспорта заключили внешнеэкономические контракты. Общая сумма договоров превысила 7,5 млн долларов США.

В 2020 году география экспорта составила 19 стран. Среди них Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Казахстан, Китай, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, США, Таиланд, Швеция и Франция. Для сравнения в 2019 году стран было 11.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в 2020 году мурманские компании экспортировали рыбу, сувениры, напитки, одежду и аксессуары.

Центр поддержки экспорта Мурманской области создан Министерством экономического развития Мурманской области в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».