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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.21 18:00

Пандемия не пройдёт: 28% опрошенных в СЗФО будут праздновать корпоративы онлайн

Служба исследований hh.ru вместе с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter) провели опрос и выяснили, в каком формате пройдут новогодние корпоративы в компаниях СЗФО, и какие локации чаще всего несмотря на пандемию выбирают жители Северо-Запада для коллективных праздников в канун Нового года. 

Исследование среди работающих жителей СЗФО показало, что 61% опрошенных планируют праздновать новогодние корпоративы офлайн, то есть встречаясь лично в самых разных локациях своих городов. Больше всего хотят отпраздновать приближение 2022 года вместе с коллегами только жители Москвы (71%) и Сибири (62%). Жители СЗФО оказались на третьем месте.

В свою очередь 28% опрошенных респондентов в СЗФО тоже хотят праздника, но оказались более осторожными, поэтому предпочли онлайн-формат, это более высокий показатель, чем в среднем по стране (23%). Остальные 11% опрошенных в СЗФО не определились с форматом праздника на момент опроса.

В разрезе профессий: больше других будут праздновать корпоратив в онлайн-формате представители из сферы административного персонала (29%), а также производственники (25%). Сильнее других хотят встретиться лично на празднике маркетологи (72%), работники сферы продаж (71%), специалисты бухгалтерии (66%) и неожиданно ИТ-специалисты (61%).

В продолжение темы офланй-корпоративов каждый второй (50%) респондент из числа тех, кто все-таки будет встречаться лично с коллегами на празднике, планирует сделать это в каком-нибудь ресторане или кафе регионов СЗФО. Для 35% опрошенных их компании арендуют клуб или лофт. Ещё 15% будут праздновать прямо на рабочем месте, а 2% поедут на природу, базы отдыха, горнолыжный курорт или даже снимут яхты.  

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