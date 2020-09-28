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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 10:30

Пандемия ослабляет курс рубля

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, марка WTI уже дешевле 40 долларов за баррель — рынки переоценивают вниз ожидания спроса на сырьё на фоне ситуации вокруг коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.

«Число новых случаев COVID-19 ускоряет рост в крупных штатах США, что вновь усиливает опасения по поводу того, что ограничения на передвижение сдержат текущее восстановление нефтяного спроса в последнем квартале», — цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ».

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире продолжает увеличиваться, при этом в США за все время заразилось более 7 миллионов человек. В Индии показатель уже достиг 6 миллионов, в некоторых странах Европы его рост заметно ускорился.

Инвесторы опасаются, что вторая волна заражений может привести к ужесточению карантинных мер, что негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, спросе на нефть.

Рынки также оценивают заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо на заседании министров энергетики стран G20. По словам Баркиндо, «избыток» товарных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в четвертом квартале составит 123 миллиона баррелей, а полностью он исчезнет со второго квартала будущего года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 78,2094 рубля. По отношению к последней сделке 25 сентября доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,39 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 4,52 копейки и составил 90,8848 рубля. Тем временем к официальному курсу евро взлетел на 1,22 рубля.

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