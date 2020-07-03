Пандемия отступает – возобновляется приём почтовых посылок для подозреваемых, обвиняемых и осужденных

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России от 20.06.2020 № 865, в учреждениях УФСИН России по Мурманской области с 6 июля текущего года возобновляется приём почтовых посылок для подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

УФСИН России пор Мурманской области обращает внимание граждан, что в связи с мерами по дезинфекционной обработке поступающих посылок, вся продукция в них должна быть длительного хранения и находиться в потребительской промышленной упаковке.

Во всех учреждениях УИС региона продолжат действовать режимно-ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников УФСИН. Информация об их отмене будет дополнительно размещена на официальном сайте УФСИН России по Мурманской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.