Пандемия повлияла на проведение акции «Первый рассвет»

Жители Мурманска в понедельник после полудня встретят первый после полярной ночи рассвет. Как сообщается на странице акции «Первый рассвет», желающие вместе поприветствовать окончание полярной ночи соберутся на сопке Солнечной. Первый рассвет ожидается в 12.34 мск.

Как сообщает «Интерфакс», при этом из-за пандемии в этом году администрация Мурманска не принимает участия в организации праздника и доставке участников на транспорте из городской черты к Солнечной сопке.

«Есть действующие ограничения, связанные с пандемией, поэтому организованного мероприятия нет», - пояснили журналистам в мэрии.

Ранее климатолог Мурманского гидрометцентра Александра Анциферова сообщала, что первый рассвет продлится 44 минуты.

Традиция встречать первый рассвет после 40-дневной полярной ночи, в течение которой солнце не появляется из-за горизонта, зародилась в 2007 году по инициативе мурманского эколога-активиста Александра Пютсепа. В 2014 году Пютсепа не стало, но его сторонники и мэрия продолжила традицию. За время существования акции «Первый рассвет» количество её участников выросло с 4 до 500 человек. Непременным атрибутом праздника стало угощение участников горячим чаем.