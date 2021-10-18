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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 18:00

Пандемия провоцирует конфликты на работе

Пандемия коронавируса и её последствия обострили рабочие конфликты: число россиян, никогда не вступавших в ссоры на работе, снизилось по сравнению с 2019 годом. Чаще всех приходится конфликтовать руководителям: опыт напряженных отношений с подчиненными есть у 42% из них. К таким неутешительным выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 сотрудников российских компаний и 500 руководителей из всех округов страны.

О том, что у них никогда не было конфликтов с коллегами, сообщили 53% россиян. Опыт ссор с сослуживцами есть у 35% опрошенных, при этом 4% признались, что инициаторами конфликта были они сами, 21% винят в случившемся коллег, ещё 10% считают инициаторами других людей (например, руководителя или партнеров). В комментариях многие отмечают, что иногда рабочий конфликт оказывается даже полезным для общего дела: проясняется круг ответственности участников, находятся варианты решения проблем.

С руководством сотрудники российских компаний конфликтуют реже, чем с коллегами. Никогда не ссорились с начальником 62% опрошенных. У 29% подобный опыт имеется: 19% считают инициатором конфликта руководителя, 4% — себя, 6% называют других зачинщиков (например, коллег). Судя по комментариям, типичные причины напряжения между начальником и подчиненным — это нечёткое распределение обязанностей и недовольство оплатой труда.

Мужчины чаще конфликтуют и с коллегами, и с руководством. Чаще всего же обострение отношений с начальством провоцируют опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей (8%). Об отсутствии конфликтов чаще сообщают женщины, а также респонденты до 34 лет.

По данным опроса руководителей, каждый второй из них (51%) никогда не конфликтовал с подчиненными, а в том, что такое случалось, признаются 42% опрошенных. При этом 9% называют инициаторами себя, 21% — подчиненных, а 12% — других людей (начальников других подразделений, клиентов и проч.).

Пандемия коронавируса обострила рабочие конфликты: по сравнению с 2019 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, уменьшилось число тех, кто никогда не ссорился с коллегами (на 24 п.п.), с руководителем (на 15 п.п.) и с подчиненными (на 8 п.п.).

 

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