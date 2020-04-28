Пандемия серьёзно скорректировала потребительское поведение россиян

Непредвиденная ситуация привела к пересмотру покупок товаров определенных категорий, показали результаты исследования потребительских привычек россиян, которое провели компании «Google» и «Ipsos».

Помимо очевидных выводов о том, что россияне стали чаще использовать средства защиты (78% опрошенных), а также большое количество стало пользоваться услугами онлайн-кинотеатров (41%, из которых 16% воспользовались впервые), видно, что около 13% опрошенных стали экономить на продуктах питания. От 10 до 15% россиян стали покупать более дешевые марки или в более дешевых местах в зависимости от категории товара, а около 80% респондентов отказались от крупных покупок, кредитов или перенесли их на неопределенный срок.

За прошедшие три месяца около трети опрошенных были вынуждены отказаться от покупок бытовой техники, и почти половина респондентов перенесли покупки на менее или более длительный срок. Среди тех, кто приобрёл мелкую бытовую технику, 20% в итоге купили более дешёвый товар, чем планировали до начала эпидемии, при этом с начала апреля почти в два раза выросло число тех, кто приобрёл более дорогие товары, чем планировали (с 5,3% до 10,2%). Среди покупателей крупной бытовой техники 16% приобрели более дорогой товар, чем планировали год назад, а 26% — более дешевый.

Сегодня существенная доля россиян пересмотрела планы по приобретению смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. Так, 21% опрошенных отказались от покупки товаров из категории «Смартфоны», 37% отложили её на срок более трёх месяцев, а 24% — на небольшой период (до трёх месяцев). Определенная часть потребителей все же не смогла полностью отказаться от приобретения умного гаджета. В результате 21% купили более дешевые версии, чем планировали год назад, и лишь 9% выбрали более дорогостоящий бренд.

Аналогичная ситуация наблюдается в категориях «Планшеты» и «Ноутбуки, компьютеры и аксессуары»: около 19% респондентов отменили покупку планшетов, а 24% — ноутбуков и компьютеров. При этом, в случае с планшетами, 33% отложили приобретение товара на длительный срок, а 21% — на короткий. В случае с компьютерами отложить покупку на долгий период решили 18%, а 34% — на срок до трёх месяцев.

Одежда и обувь - россияне стали откладывать покупки и в этой категории. Так, 37% опрошенных решили совершить покупку чуть позже (менее, чем через три месяца), 21% отложили ее на более длительный срок, а 26% и вовсе отказались от нее, при этом процент тех, кто вынужден отказаться от покупки одежды вырос с начала апреля с 20% до 26% . Также в апреле растет количество тех, кто останавливает свой выбор на более бюджетных брендах — таких на прошлой неделе оказалось 20%.

Продукты питания и средства личной гигиены. Если сравнить категории товаров, то больше всего впрок россияне стали покупать товары личной гигиены (30% респондентов на первой неделе апреля, 25% на третьей неделе), противовирусные препараты (28,5% на первой неделе апреля, 22% на третьей) и корма для животных (24% на первой, 17% на третьей). На кондитерских изделиях, алкоголе и безалкогольных напитках стали экономить чаще как с точки зрения сокращения объема и частоты покупок, так и переключаясь на более дешевые марки. Самая высокая лояльность брендам наблюдается в категориях «Молоко и кисломолочная продукция» и «Корма для животных», где 86% и 83% респондентов заявили, что продолжают покупать те же марки, что покупали ранее.

Существенно увеличилось количество доставок продуктов питания и готовой еды на дом — 38% и 34% респондентов стали делать это чаще, а 21% и 11% воспользовались впервые.

Как на первой, так и на второй и третьей неделях апреля россияне значительно увеличили покупки противовирусных препаратов (29% стали покупать в большем объёме, на третьей неделе 22%), но 13% перешли на более дешевые марки. В меньшей степени ситуация повлияла на покупки обезболивающих, которые покупают в тех же местах (79%) и тех же марок (82%).