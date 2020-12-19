Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса

В онлайн-режиме прошло заседание комиссии по цифровой экономике Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Представители крупного бизнеса, образовательных организаций и предприятий из IT-сферы собрались, чтобы обсудить, как пандемия повлияла на бизнес-процессы и на цифровизацию предприятий.

Собравшиеся отметили, что этот год внёс много изменений в жизнь и работу компаний, ведь всем организациям так или иначе пришлось внедрять новые технологические решения в привычные процессы, а свой функционал сотрудникам приходилось выполнять вне зависимости от своего местоположения.

Представители компаний из различных сфер экономики поделились опытом внедрения новых решений как для организации удаленной работы сотрудников, так и для защиты персонала от распространения инфекции.

Одним из блоков вопросов стал биометрический контроль и видеоаналитика против пандемии. Внедрение биометрических решений, таких как распознавание лиц для определения возраста человека, видеоконтроль наличия масок в потоке, тепловизионный контроль, значительно облегчило соблюдение санитарно-эпидемиологических требований компаний в период действия ограничений. На сегодняшний день технологии развились настолько, что позволяют увидеть не только наличие маски на человеке в потоке, но и определить, правильно ли она надета.

Как отмечали участники заседания, к сожалению, не всегда видеонаблюдение и прочие инструменты контроля позитивно воспринимаются в обществе. Тем не менее, в период сложной эпидемиологической обстановки данные инструменты должны расцениваться как средство дополнительной безопасности сотрудников и клиентов.

В целом, пандемия послужила дополнительным толчком для развития цифровизации предприятий региона: возросла популярность систем электронного документооборота, различных электронных платформ, повысилась цифровая грамотность как работников предприятий, так и населения в целом.

В сфере образования также можно отметить ряд положительных моментов. В рамках образовательного процесса новые условия обучения позволили расширить аудиторию как слушателей, так и лекторов. Представители образовательных организаций также отметили, что уже со следующего года в области значительно повышается набор студентов на IT-направления.

По итогам заседания было решено провести серию встреч экспертов цифровой отрасли со студентами Мурманской области по вопросам развития цифровых технологий в Арктике, а также в целях повышения общей цифровой грамотности.

Также в рамках работы комиссии в следующем году запланировано проведение круглого стола, на котором специалисты обсудят цифровизацию как один из перспективных способов повышения экономической устойчивости организаций, тенденции энергосбережения на предприятиях и варианты привлечения финансирования для цифровизации основных фондов, сообщает пресс-центр СПП МО.