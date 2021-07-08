«Пандемийный синдром» цен на нефть сказывается на курсе рубля

Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают чёткой динамики после публикации данный Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона.

Позднее в четверг Минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

При этом инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг ОПЕК+. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд был отложен без оглашения точной даты проведения.

«Люди очень не уверены в том, что «тупиковая» ситуация с ОПЕК+ может означать для будущего добычи. Август остаётся под вопросом, а спрос требует больше предложения», — приводит агентство «Блумберг» мнение аналитика «Oanda» Эдварда Мойи.

Рубль сегодня утром переходит к снижению против доллара и евро после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. В это же время стоимость доллара снижается к другим основным мировым валютам после выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.