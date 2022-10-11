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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 18:00

Панику сменила осторожность: россияне стали отказываться от стратегии «больше тратить» в пользу бережливости

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта снизилось более чем на треть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором они выясняли, изменилась ли финансовая стратегия россиян за 7 месяцев.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 46% россиян признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 9%, наоборот, — больше тратить. 28% россиян не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, — среди респондентов моложе 34 лет (14%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% — семь месяцев назад, 9% — сейчас. Ситуация примерно соответствует той, что была в январе 2021 года в разгар ковида: тогда 8% решили, что настало время больше тратить, 47%, напротив, склонялись в сторону большей экономии.

 

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