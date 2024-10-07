Панорамный комплекс «Плато» признан лучшим горным рестораном России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках II Форума туристических территорий подведены итоги премии «SKI BUSINESS AWARDS». Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» стал победителям в двух ее номинациях.

Награждение победителей премии «SKI BUSINESS AWARDS» состоялось в рамках деловой программы Форума туристических территорий. Её победители премии были определены оценкой экспертного жюри, а по четырем из 38 номинаций – по результатам народного голосования на Интернет-портале ski.ru – самом популярном среди российских любителей активного зимнего отдыха.

Одним из победителей Ппемии стал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который признан лучшим сразу в двух её номинациях: «Лучший горнолыжный курорт в Северо-Западном федеральном округе» и «Лучший в России ресторан на горнолыжном курорте».

- От имени команды нашего курорта, всех жителей Кировска благодарю экспертное жюри и всех, кто поддержал «Большой Вудъявр», проголосовав на сайте ski.ru. Мы гордимся тем, что наши усилия по развитию инфраструктуры курорта отмечены на столь высоком уровне, - сказал в ходе церемонии награждения победителей премии директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Вместе с тем, эта награда – не только символ признания наших достижений, но и серьёзный стимул к тому, чтобы мы и дальше делали все для того, чтобы отдых в Хибинах был комфортным, интересным и безопасным. Мы готовы это подтвердить и в наступающем сезоне, который при условии благоприятной погоды в Хибинах, как и в прошлом году, откроется первым в России - уже в конце октября.

Панорамный комплекс «Плато», получивший высокую оценку в рамках премии «SKI BUSINESS AWARDS 2023-2024», открылся 2021 году на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух подвесных канатных дорог, соединяющих северный и южный слоны горнолыжного курорта. Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое буквально парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров. Панорамный комплекс является высотной архитектурной доминантой всего Юга Кольского полуострова и виден, особенно при ясной погоде (причем, и днем и ночью) за десятки километров с земли и с воздуха.

Комплекс «Плато», успешно выдерживающий сравнение с лучшими европейскими высокогорными ресторанами, включает в себя панорамное кафе, бар и ресторан. Здание разделено на несколько гостевых зон. Единовременно заведение может обслуживать до 300 посетителей. Площадь гостевых зон здесь составляет около 1500 квадратных метров. Общая площадь помещений здания - почти 3000 квадратных метров.

Строительство панорамного комплекса «Плато» стало частью инвестиционного проекта «ФосАгро» по развитию горно-туристического кластера «Хибины». Общий объём капиталовложений в его создание превысил 660 млн рублей.

Фото предоставлено ГК «Большой Вудьявр».