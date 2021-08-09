ПАО «Аэропорт Мурманск» стало резидентом Арктической зоны РФ с проектом строительства нового пассажирского терминала

ПАО «Аэропорт Мурманск», используя преференции для резидентов Арктической зоны РФ, спроектирует и построит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Терминал повысит пропускную способность аэропорта, позволит поднять качество обслуживания пассажиров и скорость обработки багажа. Ввести объект планируется летом 2023 года.

Новый аэровокзал, по расчётам, обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше миллиона – в год. Комплекс будет построен с правой стороны от ныне существующего здания аэровокзала и оснащён «рукавами» для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом. Дизайнерское решение фасада воплощает в себе образ Хибинских гор, подсвеченных полярным сиянием.

Появление 64-го по счёту резидента Арктической зоны РФ в Мурманской области – ПАО «Аэропорт Мурманск» – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

«Строительство нового современного терминала в аэропорту Мурманска – важный проект для наших жителей и гостей региона. Кроме повышения комфорта и увеличения пассажиропотока, это инвестиции почти в 2 миллиарда рублей и создание более 200 рабочих мест. И для нас, без сомнения, очень важно, что все больше крупных инвесторов получают инструменты и преференции на проекты, которые будут выгодны и региону, и предпринимателю», – отметил в этой связи глава Мурманской области.

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики – вложения в проект составят 1,9 млрд рублей. Работу получат более 200 человек. Резидент намерен воспользоваться широким спектром «арктических» преференций при реализации проекта.

«Решение ПАО «Аэропорт Мурманск» о получении статуса резидента Арктической зоны позволит на взаимовыгодных условиях организовать взаимодействие с органами власти, направленное на повышение уровня комфорта пассажирских воздушных перевозок. Более тесное сотрудничество ускорит доступ к актуальной информации, а налоговые льготы, в частности, нулевые налоги на имущество, землю и прибыль в течение 5 лет, субсидирование 75% страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС в течение 10 лет, позволят качественно оптимизировать транспортную деятельность, развивать техническое оснащение аэропорта, создавать новые рабочие места, что будет положительно влиять на повышение интереса к северному туризму», – заявил генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в будущем компания намерена реализовать планы по расширению нового терминала и реконструкции существующего терминала, передаче его под обслуживание международных рейсов.

Директор управляющей компании «Столица Арктики» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Александр Шутов сообщил, что корпорация комплексно сопровождает каждого резидента Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития на территории Мурманской области. Преференциальные режимы сформировали комфортные условия для успешной деятельности малых, средних и крупных предприятий в регионе. Сегодня их 64 в АЗ РФ и 9 на ТОР «Столица Арктики», проекты реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг.