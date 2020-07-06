ПАО «Мурманскавтотранс» установил новый тариф на перевозку пассажиров и багажа по маршруту № 5-К

Как сообщает МКУ г. Апатиты «УГХ», перевозчик ПАО «Мурманскавтотранс», выполняющий перевозки по маршруту № 5-К, установил новый тариф на перевозку пассажиров и багажа по указанному маршруту с 15 июля 2020 года. С середины июля тариф за проезд будет 38 рублей, стоимость провоза одного места багажа - 38 рублей. Проезд осуществляется только за наличный расчёт.

Тариф на проезд пассажиров и провоз багажа по муниципальному маршруту № 10-А, а так же по муниципальным пригородным (дачным) маршрутам № № 151, 152, 153, 156 и 157 не изменяется.