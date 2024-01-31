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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 13:00

ПАО «Мурманский траловый флот» планирует отправить на мойвенную путину в Баренцево море два траулера

«На мойву запланированы два судна МТФ: МК-0378 «Капитан Назин» и МК-0556 «Капитан Демиденко», - сообщил собеседник interfax-russia.ru.

Выход на промысел запланирован в первой декаде февраля.

29 января заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Евгений Шамрай сообщил «Интерфаксу», что начало мойвенной путины ожидается через 10 дней. По его словам, она может стать сложной, так как прогнозируется смещение мойвы в норвежскую зону Баренцева моря.

- Там традиционно будет происходить «прилов» сельди, трески, что по правилам Норвегии недопустимо, - сказал Шамрай, добавив, что во избежание нарушений российским судам придётся покинуть эти районы промысла.

Всего на мойвенную путину компании, входящие в состав СРПС (без учёта компании «Норебо», которая в 2022 году вышли из состава союза. - ИФ), могут направить 15-20 судов.

Национальная квота России на мойву в 2024 году, согласно решению смешанной российско-норвежской комиссии, составляет 78,2 тысячи тонн.

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