ПАО «Мурманский траловый флот»: в I квартале 2026 года выручка компании выросла, чистый убыток тоже

Как сообщает телеграм-канал «Рыбфронт», чистый убыток ПАО «Мурманский траловый флот» (МТФ, входит в холдинг «Норебо») в I квартале 2026 года составил 803,4 млн рублей против прибыли в 4,1 млрд рублей годом ранее.

В отчёте МТФ отмечается, что выручка компании в январе-марте текущего года выросла на 1,2% — до 3,47 млрд рублей (в 2025 году — 3,43 млрд рублей), в том числе выручка от рыбопродукции составила 588,49 млн рублей (+30,47%), от аренды судов и фрахта — 30,9 млн рублей (сокращение почти в 10 раз, в 2025 году данный показатель составил 325,7 млн рублей).

Уточняется, что в первом квартале 2026 года компания получила от АО «МГФ» безвозмездную финансовую помощь в размере 160 млн рублей. При этом такая же сумма была перечислена в качестве безвозмездной финансовой помощи единственному акционеру ПАО «МТФ» — АО «Северный Альянс».

Сообщается также, что в первом квартале текущего года проведено капитализируемых ремонтов промысловых судов на общую сумму 178,22 млн рублей, приобретено здание склада стоимостью 20 млн рублей.