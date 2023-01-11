ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова

Данный проект реализован совместно с Системным оператором на подстанции 330 кВ «Мурманская», задействованной в электроснабжении Мурманска и территории опережающего развития «Столица Арктики». Внедрение дистанционного управления оборудованием подстанции сократит время проведения оперативных переключений, сведёт к минимуму риски ошибок персонала, позволит повысить надежность и эффективность работы энергообъекта.

Обеспечена возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами распределительных устройств 330 кВ и 150 кВ из регионального диспетчерского центра Системного оператора. Впоследствии этот процесс также будет организован из Центра управления сетями филиала ПАО «Россети» – Карельского ПМЭС.

Данная технология внедряется на подстанциях нового поколения, оснащенных современным оборудованием и средствами автоматизации, обеспеченных цифровой связью. В рамках проекта оперативный персонал подстанции 330 кВ «Мурманская» прошёл специальную подготовку, была проведена настройка комплексов, участвующих в сборе и передаче информации.

Как сообщает t.me/rosseti_official, в магистральном электросетевом комплексе Северо-Запада функция дистанционного управления оборудованием реализована уже на 11 центрах питания, включая распределительные пункты 330 кВ «Борей» и «Каменный Бор», которые входят в состав Кольско-Карельского транзита. Он обеспечивает передачу электроэнергии из Мурманской области в Карелию и Ленинградскую область. Всего до 2026 года Группа «Россети» планирует внедрить новую технологию на более чем 150 подстанциях в различных регионах России.