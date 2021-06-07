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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 13:00

ПАО «Северсталь» и АО «НТК» заключили соглашение о сотрудничестве

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ПАО «Северсталь» и АО «Национальная Транспортная Компания» заключили соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания документов приняли участие генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев и председатель совета директоров «НТК» Степан Солженицын, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Согласно достигнутой договоренности, порожние вагоны НТК, доставившие груз в Мурманский морской торговый порт, на обратном пути направятся в Ковдорский и Оленегорский ГОКи, и загружаясь рудой, отправятся на заводы «Северстали» в Вологодскую область.

«Ежегодно мы поставляем более двух миллионов тонн продукции с мурманских предприятий на Череповецкий меткомбинат, и для нас очень важен гарантированный ритмичный ее вывоз в соответствии с производственными планами предприятий. Объединенные с компанией «НТК» усилия в сфере логистики позволят нам не только обеспечить стабильность в поставках, но и минимизировать риски снижения объёмов отгрузок товарной продукции по причинам транспортно-логистических ограничений Мурманского региона. Кроме того, мы намерены реализовать новые возможности по совместному использованию сервисов, транспорта и инфраструктуры в Мурманской области. Предоставление нам компанией «НТК» инновационных вагонов повышенной грузоподъемности и оптимизация порожнего пробега вагонов после выгрузки продукции в Мурманском морском торговом порту положительно скажутся на производительности железнодорожных магистралей», – уверен Александр Шевелев.

«Подписание долгосрочного контракта с «Северсталью» — флагманом российской металлургии — принципиальный шаг в решении стратегических задач НТК по формированию стабильных долгосрочных отношений с ключевыми промышленными корпорациями России. Мы готовы обеспечить все потребности «Северстали» в подвижном составе, для НТК – это стабильность грузовой базы. Долгосрочность отношений формирует условия для совместных проектов повышения операционной эффективности в перевозках на Кольском полуострове», – подчеркнул председатель совета директоров НТК, генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын.

«Благодаря этому соглашению мы дадим новый импульс оптимизации транспортному сообщению в области. За год сможем провозить около 2,4 миллионов тонн груза и в дальнейшем наращивать объемы сотрудничества. А главное это обеспечивает работу предприятий региона, а также Октябрьской железной дороги», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

Фото Дмитрия ДУБОВА.

Комментарии

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