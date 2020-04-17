ПАО «ТГК-1» фиксирует резкое падение собираемости платежей за тепло в Мурманской области

ПАО «ТГК-1» фиксирует отмечает снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ухудшение платежной дисциплины отмечено по всем категориям потребителей.

В Мурманске наибольшее снижение собираемости зафиксировано среди жилищных организаций (ТСЖ, УК) — 70%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — среди промышленных потребителей (63%). В Карелии, а также Апатитах и Кировске общее снижение собираемости превысило 60%.

С начала 2020 года размер просроченной дебиторской задолженности увеличился на 3,2%, достигнув к 1 марта 2020 года 9,4 млрд рублей.