По словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», на рынке нефти сегодня утром наблюдается рост цен более чем на 1%, чему способствовало заявление Минэнерго США о том, что власти страны не готовы высвободить свои стратегические запасы нефти.

«Это привело к тому, что внимание рынков вернулось к более высокому спросу в условиях энергетического кризиса», — добавили эксперты.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные трейдеры также ждут публикации статистики нефтесервисной компании «Baker Hughes» по числу действующих нефтяных буровых установок в США за неделею.

Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов вчера обновила многомесячные минимумы протестировав отметку 71,8 рубля. Рубль продемонстрировал лучшую динамику среди валют ЕМ: доллар закрепился ниже 72 рублей, благодаря уверенному восстановлению котировок на фьючерсы нефти марки Brent в середине дня. Также оказали поддержку бурный рост на глобальных фондовых рынках и крепнущие ожидания активного повышения ключевой ставки ЦБ на фоне быстрорастущей инфляции в РФ.

На утро пятницы фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику, но в целом обстановка на рынках достаточно спокойная. А вот цена за баррель нефти марки Brent вновь находится выше отметки 83 долларов. Данные аспекты способны оказать поддержку российской валюте в конце недели.

По оценкам экспертов, пара доллар-рубль может протестировать отметку 71,5 рубля, в случае обновления локальных максимумов фьючерсами на нефть марки Brent, однако, под конец торгов вероятно вернётся к отметке 71,9 рубля из-за возможного ухудшения сантимента на глобальных рынках в случае выхода сильной статистики по рынку труда в США. Сдерживать укрепления рубля может увеличение объёма выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу.

Курс доллара в пятницу утром стабилен к европейской валюте в ожидании выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. поддержку доллару оказывает рост доходности гособлигаций США.