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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 10:15

Пара из Мурманской области примет участие во Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия»

Будущие супруги, влюбленная пара – Валерий Губин и Ольга Липатова из Мурманской области примут участие в единовременной регистрации брака на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».

Масштабный проект состоится с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия», где в эти дни поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Военнослужащий, капитан медицинской службы Валерий Губин и сотрудница салона красоты Ольга Липатова живут в Мурманской области. Он – в Гаджиево, она – в Полярном. Будущие супруги познакомились 6 лет назад. Валерий и Ольга много общались, хотели больше узнать друг о друге и в какой-то момент поняли: в их взглядах на жизнь очень много общего. И для Валерия, и для Ольги важна семья, на первом месте стоит воспитание детей. Оба они любят отдых на природе, походы, ночёвки в палатках в лесу и среди гор. Будущие супруги с каждым годом все более уверены в силе своих чувств и правильности выбора. Валерий и Ольга готовы проходить новые этапы совместной жизни, и совсем скоро, на Всероссийском свадебном фестивале, они станут мужем и женой.

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошёл в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Международной выставки-форума «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549925/#&gid=1&pid=1

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